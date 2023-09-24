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НовостиОбщество24 сентября 2023 2:30

В Югре 24 сентября ожидается сильный ветер и местами дождь

Ночью столбик термометра опустится до -1 градуса
Виктория Терина
В Югре 24 сентября ожидается сильный ветер и местами дождь

В Югре 24 сентября ожидается сильный ветер и местами дождь

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 24 сентября ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер западных направлений 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +5,+10 °С, местами по востоку до -1 °С. Днем потеплеет до +15, +20 °С, местами по востоку до +5 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Ночью будет около +5, +7 °С, днем воздух прогреется до +15, +17 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре