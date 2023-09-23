Сенатор от Югры протестировал носилки-трансформер для бойцов СВО

Фото: Эдуард Исаков

Сенатор от Югры Эдуард Исаков протестировал носилки-трансформер, предназначенные для нужд СВО. Новая разработка позволит санитару самостоятельно вынести раненого бойца с поля боя.

«Сегодня со старшиной протестировали прототип. Специально для этого выехали в небольшой лесок. Алексей весит около 90 килограммов, но когда он на носилках, его вес практически не чувствуется. Мне было вполне легко его перемещать. Понятно, что это совсем не боевая обстановка, поэтому в самое ближайшее время мы передадим носилки нашим братьям, отважным воинам, чтобы они их протестили», - написал он в своем телеграм-канале.

Также Исаков сообщил, что если он получит от бойцов положительный отзыв и рекомендации по доработке, то в скором времени носилки-трансформер запустят в производство.