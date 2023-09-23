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НовостиОбщество23 сентября 2023 10:22

В Югре ввели дополнительную льготу для семей погибших участников СВО

Власти Югры введи дополнительную льготу для семей погибших участников СВО
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Правительство Югры расширило перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь к таковым относятся опекуны и попечители детей-сирот, ставших впоследствии участниками СВО и погибших в зоне боевых действий.

Данное решение принято в связи с добавлением положения к действующему в регионе закону «О бесплатной юридической помощи».

По словам заместителя директора департамента региональной безопасности Евгения Лейкома, понесенные затраты нотариусам возместят из бюджета автономного округа.

Напоминаем, что в Югре утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для граждан, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Познакомиться с ним можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.