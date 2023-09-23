В Югре ввели дополнительную льготу для семей погибших участников СВО

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Правительство Югры расширило перечень лиц, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. Теперь к таковым относятся опекуны и попечители детей-сирот, ставших впоследствии участниками СВО и погибших в зоне боевых действий.

Данное решение принято в связи с добавлением положения к действующему в регионе закону «О бесплатной юридической помощи».

По словам заместителя директора департамента региональной безопасности Евгения Лейкома, понесенные затраты нотариусам возместят из бюджета автономного округа.

Напоминаем, что в Югре утвержден единый перечень прав, льгот, социальных гарантий и компенсаций для граждан, принимающим участие в специальной военной операции, и членам их семей. Познакомиться с ним можно на едином официальном сайте государственных органов автономного округа.