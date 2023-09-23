Югорские семьи смогут брать под опеку отдельно живущих пожилых людей и инвалидов

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Правительство Югры внесло изменения в окружной закон «О приемной семье для пожилого гражданина и инвалида». Теперь, согласно поправкам, при создании приемной семьи пожилой гражданин или инвалид могут проживать отдельно от своего помощника.

По словам директора департамента социального развития региона Терезы Пономаревой, это позволит сократить численность пожилых людей и инвалидов, направляемых в стационарные организации соцобслуживания, а также сохранить устоявшиеся бытовые, территориальные, социальные привычки и условия проживания обеих сторон приемной семьи.

- На сегодняшний день в регионе проживают 50 граждан, которые хотели бы получать услуги именно в такой форме, - отметила Тереза Пономарева.

Добавим, что для реализации такой возможности необходимо согласие обеих сторон.