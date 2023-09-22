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НовостиОбщество22 сентября 2023 3:01

В Югре порывы ветра сегодня будут достигать 20 м/с

МЧС предупреждает югорчан о сильном ветре и дожде
Виктория Терина
В Югре порывы ветра сегодня будут достигать 20 м/с

В Югре порывы ветра сегодня будут достигать 20 м/с

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, днем по северо-западным районам преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 °С, а местами по западной половине понизится до 0 °С. Днем столбик термометра поднимется до +9, +14 °С.

В Ханты-Мансийске также будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с. Ночью и днем будет около +9, +11 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре