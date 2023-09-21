В Югре 21 и 22 сентября пройдут проверки водителей на трезвость

Фото: Госавтоинспекция Югры

Сегодня и завтра в Югре пройдут тотальные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщила Госавтоинспекция Югры.

- 21 и 22 сентября на автодороге федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» сотрудники отдельного батальона ДПС окружной Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения, - говорится в сообщении.

Проверять будут всех водителей в районе проведения мероприятий. Кроме того, полицейские напомнят автолюбителям о последствиях управления транспортом в нетрезвом состоянии и об ответственности за такое нарушение.