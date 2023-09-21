В Югре 21 сентября порывы ветра достигнут 17 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 сентября ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а днем воздух прогреется до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью около +7, +9 °С, а днем +18, +20 °С.

Подробнее о погоде в Югре в инфографике МЧС: