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НовостиОбщество21 сентября 2023 3:02

В Югре 21 сентября порывы ветра достигнут 17 м/с

Местами возможен небольшой дождь
Виктория Терина
В Югре 21 сентября порывы ветра достигнут 17 м/с

В Югре 21 сентября порывы ветра достигнут 17 м/с

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 сентября ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-17 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а днем воздух прогреется до +15, +20 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Ночью около +7, +9 °С, а днем +18, +20 °С.

Подробнее о погоде в Югре в инфографике МЧС:

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре