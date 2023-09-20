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НовостиОбщество20 сентября 2023 2:26

В Югре 20 сентября ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Максимальная температура воздуха поднимется до +17 градусов
Виктория Терина
В Югре 20 сентября ожидается сильный ветер и небольшой дождь

В Югре 20 сентября ожидается сильный ветер и небольшой дождь

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 20 сентября будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, в отдельных районах порывы ветра будут достигать 13 м/с, а днем 9-14 м/с. Ночью столбик термометра покажет +4, +9 °С, а местами опустится до -1 °С. Днем воздух прогреется до +12, +17 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня также облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днем ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5, +7 °С, днем потеплеет до +12, +14 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре