В Нижневартовске задержали молодого человека с поддельными водительскими правами Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске сотрудники ГИБДД задержали мужчину с поддельным водительским удостоверением. Это случилось, когда для проверки документов полицейские остановили автомобиль марки «Форд». Молодой человек показал водительское удостоверение, но при проверке по базе данных полицейские выяснили, что документ поддельный, что затем подтвердила экспертиза.

Молодой человек признался, что после 6 неудачных попыток сдать экзамен самостоятельно, он решил купить права через интернет за 20 тысяч рублей. Теперь вартовчанин может лишится свободы на срок до одного года.

Заведено уголовное дело, а автомобиль помещен на штрафстоянку.