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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 15:07

В Нижневартовске осудят 27-летнюю мошенницу из Красноярска

Пострадавшими от уловок мошенницы стали жители различных регионов России, в том числе Югры
Виктория Терина
В Нижневартовске осудят 27-летнюю мошенницу из Красноярска

В Нижневартовске осудят 27-летнюю мошенницу из Красноярска

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске осудят 27-летнюю мошенницу из Красноярска, она обвиняется в 6 преступлениях. Прокуратура ХМАО-Югры сообщила, что в феврале 2022 года обвиняемая разместила в соцсетях фиктивное объявление о продаже женской одежды, в действительности не имея этих товаров и не собираясь передавать их покупателям.

Пострадавшими от мошенницы стали жители различных регионов России, в том числе Югры. Покупатели, не подозревая об обмане переводили ей деньги в качестве оплаты заказа, при этом не получив ожидаемого товара.

Во время расследования весь ущерб пострадавшим вернули. Уголовное дело передано в суд.