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НовостиЗдоровье19 сентября 2023 9:56

Медики в Югре спасли жизнь пациентки с гнойным воспалением почки

Медикам удалось сохранить женщине почку
Виктория Терина
Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Медики в Югре справились со сложным случаем и спасли жизнь пациентки с гнойно-деструктивным пиелонефритом (воспалением почек).

Как рассказали в департаменте здравоохранения, молодая женщина внезапно почувствовала острую боль в пояснице, кроме того у нее повысилась температура до 40 градусов. Ее состояние стало настолько серьезным, что она потеряла сознание и скорая экстренно доставила ее в приемное отделение Нижневартовской окружной больницы.

У пациентки был сахарный диабет, сопровождающийся рядом осложнений. Из-за гнойно-деструктивного пиелонефрита с формированием множественных гнойников в почке женщину прооперировали.

Медикам удалось сохранить почку, после операции она продолжает лечение и восстановление.