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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:10

Глава СКР поручил доложить о расследовании некачественной медпомощи ребенку в Югре

Состояние двухлетнего ребенка ухудшалось несмотря на проведенную операцию и никто не привлечен к ответственности
Виктория Терина
Глава СКР поручил доложить о расследовании некачественной медпомощи ребенку в Югре

Глава СКР поручил доложить о расследовании некачественной медпомощи ребенку в Югре

Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Югре. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Житель Югры попросил главу СКР разобраться в деле, пояснив, что он не согласен с ходом расследования оказания медицинской помощи его двухлетнему сыну. Несмотря на проведенную в январе прошлого года операцию состояние мальчика продолжило ухудшаться. Югорчанин сообщает, что расследование уголовного дела затянулось и до сих пор никто не понес наказание.

Следком Югры расследует уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.