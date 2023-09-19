Глава СКР поручил доложить о расследовании некачественной медпомощи ребенку в Югре Фото: Татьяна Коркина

Глава СК России поручил доложить по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи ребенку в Югре. Об этом сообщил информационный центр СК России.

Житель Югры попросил главу СКР разобраться в деле, пояснив, что он не согласен с ходом расследования оказания медицинской помощи его двухлетнему сыну. Несмотря на проведенную в январе прошлого года операцию состояние мальчика продолжило ухудшаться. Югорчанин сообщает, что расследование уголовного дела затянулось и до сих пор никто не понес наказание.

Следком Югры расследует уголовное дело. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округе – Югре Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.