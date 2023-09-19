В Югре водитель КАМАЗа устроил ДТП с пострадавшими. Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. В Госавтоинспекции Югры сообщили, что одна из аварий произошла на улице Тюменский тракт в Пыть-Яхе, когда 45-летний водитель "Камаза" при повороте налево не убедился в безопасности и столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло" под управлением 35-летней женщины. В результате ДТП водитель и пассажир Фольксваген, 8-летняя девочка, получили травмы. В момент аварии ребенок перевозился с нарушением правил.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 нетрезвых водителей. За выезд на встречку наказано 133 водителя и 45 - за нарушение правил перевозки детей.

Водителей призывают соблюдать ПДД и быть внимательнее на дорогах.