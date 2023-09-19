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НовостиОбщество19 сентября 2023 2:24

В Югре 19 сентября погода будет переменчивой и ветреной

Местами прогреется до +22 градусов, а по западной половине до +13
Виктория Терина
В Югре 19 сентября погода будет переменчивой и ветреной

В Югре 19 сентября погода будет переменчивой и ветреной

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 19 сентября синоптики обещают небольшое похолодание, но не во всех муниципалитетах региона. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, в отдельных районах туман, днем также возможны кратковременные осадки. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью термометр покажет +5, +10 °С, по востоку температура снизится до +1, -4 °С. Днем потеплеет до +17, +22 °С, а по западной половине округа будет около +10 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Порывы юго-западного ветра будут достигать 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9 °С, а в дневные часы потеплеет до +17, +19 °С.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре