Жительница Нефтеюганска пыталась заработать, но лишилась 150 тысяч рублей

Жительница Нефтеюганска лишилась больше 150 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска лишилась больше 150 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам. Как сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску, 24-летняя девушка искала работу и оставляла на различных сайтах анкету. С ней связался мошенник под видом работодателя и предложил выгодную схему заработка. Ей нужно было выкупать одежду, постельное белье и другой товар, который не пользуется спросом в интернет-магазинах, а деньги ей обещали вернуть полностью и еще заплатить 20% от стоимости приобретенного товара.

Сначала югорчанка выкупила товар почти на 20 тысяч рублей и ей вернули лишь 1,5 тысячи рублей. Лжеработодатель сказал, что все деньги можно будет вернуть после еще нескольких покупок. В итоге жительница Нефтеюганска перевела мошеннику больше 150 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело. Расследование продолжается.