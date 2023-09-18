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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 8:12

Жительница Нефтеюганска пыталась заработать, но лишилась 150 тысяч рублей

Югорчанка стала жертвой мошенников
Виктория Терина
Жительница Нефтеюганска лишилась больше 150 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам

Жительница Нефтеюганска лишилась больше 150 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

Жительница Нефтеюганска лишилась больше 150 тысяч рублей, переведя деньги мошенникам. Как сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску, 24-летняя девушка искала работу и оставляла на различных сайтах анкету. С ней связался мошенник под видом работодателя и предложил выгодную схему заработка. Ей нужно было выкупать одежду, постельное белье и другой товар, который не пользуется спросом в интернет-магазинах, а деньги ей обещали вернуть полностью и еще заплатить 20% от стоимости приобретенного товара.

Сначала югорчанка выкупила товар почти на 20 тысяч рублей и ей вернули лишь 1,5 тысячи рублей. Лжеработодатель сказал, что все деньги можно будет вернуть после еще нескольких покупок. В итоге жительница Нефтеюганска перевела мошеннику больше 150 тысяч рублей.

Полиция завела уголовное дело. Расследование продолжается.