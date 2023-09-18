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НовостиСпорт18 сентября 2023 17:26

Биатлонисты из Югры выиграли стартовые гонки чемпионата России по летнему биатлону

Победителями стали Петр Пащенко из Нижневартовска и Елизавета Каплина из Ханты-Мансийска
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Югорские биатлонисты выиграли стартовые гонки чемпионата России по летнему биатлону, который проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства Югры.

Одним из победителей стал Петр Пащенко из Нижневартовска. Он стал первым в гонке на 10 км и не допустил ни одного промаха на огневых рубежах, преодолев дистанцию за 24 минуты 39 секунд.

Фото: телеграм-канал правительства Югры

Фото: телеграм-канал правительства Югры

А Елизавета Каплина из Ханты-Мансийска победила в женской гонке на 7,5 км. Несмотря на промах на первом огневом рубеже, спортсменка сумела обойти и оставить соперниц позади. Дистанцию Елизавета преодолела за 21 минуту 13,9 секунд.

Кроме того, в десятку лучших вошла Алина Кудисова из Советского, у нее всего три промаха.