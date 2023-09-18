В Нефтеюганске открыли новый цех по плетению маскировочных сетей для военнослужащих

Фото: телеграм-канал главы Нефтеюганска

В Нефтеюганске открыли новый цех «Тепло для солдата Z» по плетению сетей и производству обмундирования для участников специальной военной операции. Об этом рассказала глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Кроме плетения сетей, в новом цехе добровольцы соберут продовольственные пакеты – натуральные супы, рассчитанные на 5 порций, витаминные наборы из сушеных фруктов. В новом помещении оборудован полноценный склад для хранения гуманитарной помощи от горожан, а также овощей, которые дачники отдают волонтерам для дальнейшей сушки.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» писали о том, что Югра передала новые компьютерные классы для школ подшефной Макеевки.