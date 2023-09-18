Кража телефон и денег с карты, наркотики: за выходные в Югре зарегистрировано 98 преступлений

За выходные в Югре зарегистрировано 98 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 98 преступлений, по горячим следам раскрыто 54. Данные опубликовала пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Так, по данным полиции, в Нижневартовске 40-летний нашел утерянную банковскую карту и решил воспользоваться ею. В итоге он похитил 6 тысяч рублей, оплатив свои покупки в магазинах. Мужчина признал вину, он находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе задержан 43-летний мужчина, у которого нашли сверток, содержащий наркотик массой 1,16 грамма. А в Пыть-Яхе удалось раскрыли кражу смартфона. Подозреваемой стала 30-летняя женщина, которая находясь в квартире своей знакомой забрала мобильный телефон. Похищенное возвращено владельцу.

По всем случая заведены уголовные дела.