В забеге «Кросс нации» в Ханты-Мансийске участвовали больше 4 тысяч человек. Фото: Служба контроля ХМАО - Югры

Больше 4 тысяч человек участвовали во Всероссийском забеге «Кросс нации» в Ханты-Мансийске. В администрации города сообщили, что каждый год количество желающих принять участие в забеге растет. В прошедшие выходные к забегу присоединились участники Всероссийского Форума училищ олимпийского резерва МОРС.

Гости смогли насладится веселой атмосферой, им представили насыщенную развлекательную программу. Гости смогли сфоткаться около эксклюзивных гоночных машин Югры, послушать концерт кавер-группы или прокатиться на лошади.

На локациях разместились также спортивные секции города, чтобы подрастающее поколение могло наглядно увидеть и понять, чем им хочется заниматься после учебы. Взрослые смогли отдохнуть в торговых точках: пили кофе и угощались выпечкой.