В Октябрьском районе водитель иномарки не справился с управлением и погиб в ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за выходные зарегистрировано 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 16 - получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних.

В Октябрьском районе в ДТП погиб житель города Белоярского. Об этом сообщает ГИБДД Югры. Авария произошла 179 км дороги «Югра» в Октябрьском районе. 35-летний водитель «Toyota» ехал со стороны Ханты-Мансийска в сторону поселка Талинка, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 40 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 80 водителей и 193 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает соблюдать ПДД, быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим.