В Югре 18 сентября будет ветрено, местами ожидается дождь Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 сентября синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами по северо-западу порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью +4,+9 °С, а по северо-западу до -2 °С. Днем воздух прогреется до +17, +22 °С, а местами по северо-западу до +12 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, но без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +7, +9 °С, днем потеплеет до +17, +19 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС: