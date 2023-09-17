Власти Югры приняли решение увеличить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей

В 2024 году в Югре увеличат прожиточный минимум Фото: Вера Зенина

Власти Югры приняли решение увеличить с 1 января 2024 года прожиточный минимум. Об этом говорится на официальном сайте окружного правительства.

Таким образом, прожиточный минимум на душу населения будет равняться 20 435 рублям. Для работающих жителей он составит 22 274 рубля, пенсионеров - 17 629 рублей, а детей - 20 467 рублей.

Отметим, что от величины прожиточного минимума зависит размер социальных пособий и предоставление мер соцподдержки. Также этот показатель учитывается при формировании бюджета автономного округа.

Сейчас прожиточный минимум на душу населения в Югре составляет 19 649 рублей. Для трудоспособного населения - 21 417 рублей, для пенсионеров - 16 951 рубль, а для детей - 19 680 рублей.