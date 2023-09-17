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В Сургут на замену двум старым судам прибыли новые теплоходы «Метеор 2020». Как сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства и транспорта, до конца навигации они будут проходить испытания: загрузка балластом и проход по маршруту Сургут - Ханты-Мансийск - Березово - Ханты-Мансийск.

Перевозить людей новые «Метеоры» начнут уже в 2024 года. Они будут курсировать по маршруту Ханты-Мансийск - Березово.

Суда построены с учетом территориальных особенностей Югры. Модернизированная крыльевая схема уменьшает перегрузки на волнах и позволяет транспорту передвигаться по мелководью.

Еще одно преимущество теплоходов, не менее значимое, - скорость. Они доставят пассажиров из одного населенного пункта в другой на два часа быстрее.