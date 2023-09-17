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НовостиОбщество17 сентября 2023 6:58

В Березовском районе изменится графика движения теплохода «Линда»

Теплоход «Линда» изменит график движения в Березовском районе
Марина Прохорова
Фото: администрация Березовского района

Фото: администрация Березовского района

Администрация Березовского района предупредила жителей об изменении графика движения теплохода «Линда», следующего по маршруту Игрим - Березово- Игрим. Теперь конечная остановка судна - поселок Ванзетур.

«В связи с низким уровнем воды в реке Северная Сосьва с 18 сентября движение теплохода «Линда» по направлению Игрим - Березово - Игрим будет осуществляться с прерыванием маршрута в поселке Ванзетур», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Ознакомиться с расписанием движения можно ниже.

Фото: администрация Березовского района

Фото: администрация Березовского района