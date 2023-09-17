Фото: «Концерты органной музыки | Сургут», соцсети

Жителей Сургута приглашают на концерты органной музыки при свечах, которые пройдут с 18 по 20 сентября в католическом храме. Об этом говорится на странице «Концерты органной музыки | Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

Так, 18 сентября горожанам представят концерт «Десять шедевров органной музыки. Органная ночь», 19 сентября - «Бах. Джаз и Лунная соната. Гала-концерт», а 20 сентября - «AVE MARIA и женщины в Библии».

По словам организаторов, в программе прозвучат только самые знаковые сочинения в истории классической музыки: «Пятая симфония» Бетховена, «Полет валькирий» Вагнера, симфоническая поэма «Пляска смерти» и другие.

Места необходимо бронировать заранее через смс или мессенджеры по телефону: 8(905)826-85-21. Рекомендуемая сумма пожертвования на входе - 500 рублей.