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НовостиОбщество17 сентября 2023 0:00

В Югре 17 сентября 2023 года будет тепло, но пройдут дожди

Рассказываем, какая погода будет в Югре 17 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 17 сентября

Погода в Югре на 17 сентября

Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 17 сентября, по прогнозам метеорологов, в Югре будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, в отдельных районах - туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура +3...+8 градусов, местами до -2. Днем местами ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, в отдельных районах порывы до 12 м/с. Температура +18...+23 градуса, местами до +13.

В Ханты-Мансийске: переменная облачность, без осадков, ночью - туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +20...+22.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре