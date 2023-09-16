За неделю в Югре произошло 4 происшествия с маломерными судами, 3 человека погибли. Фото: МЧС ХМАО-Югры

Все пляжи в Югре закрыты еще 31 августа, сейчас в разгаре период осенней навигации. Но сотрудники ГИМС МЧС России сообщают, что в округе происходят случаи связанные с авариями маломерных судов и выпадением людей из лодок.

Только за прошедшую неделю произошло 4 сообщения о происшествиях с маломерными судами и плавсредствами, 3 человека погибли. По этим происшествиям проводятся расследования. Инспекторы также говорят, что несчастные случаи связаны с эксплуатацией резиновых лодок (2 происшествия): на крупных водоемах и реках, в условиях неблагоприятной погоды. Специалисты считают, что данные плавсредства по своим техническим характеристикам не способны обеспечить безопасную навигацию.

Сейчас сотрудники патрулируют акваторию, базы и стоянки маломерных судов, а также контролируют соблюдение мер безопасности судовладельцами. Они утверждают, что на отдаленных участках рек и в ночное время югорчане пренебрегают мерами безопасности.