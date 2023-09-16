Югра присоединится ко Всероссийской акции «Сохраним лес». Фото: правительство Югры

Югра присоединится ко Всероссийской акции «Сохраним лес». Акция состоится 19 сентября в 15:00 в пригороде Ханты-Мансийска. Как сообщили в правительстве Югры, целью акции является - сохранение экологии и восстановление лесов, особенно в регионах, в которых горел лес.

Участников акции ждут на 54 км от города в сторону поселка Талинка. Неравнодушные югорчане высадят более 1 900 сеянцев сосны обыкновенной на участке площадью 0,6 гектаров. Всего во время акции по всей стране высадят около 70 миллионов деревьев.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте сохранимлес.рф, необходимо найти на карте свой регион.