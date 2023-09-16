В Югре 16 сентября столбик термометра достигнет +23 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 сентября синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Ночью столбик термометра покажет +2, +7 °С, днем потеплеет до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер западный, северо-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем воздух прогреется до +20, +22 °С.