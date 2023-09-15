Сургутские врачи сделали операцию новорожденному ребенку со сложнейшим пороком развития

БУ ХМАО-Югры "Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства"

Врачи Сургутского центра охраны материнства и детства сделали операцию новорожденному ребенку со сложнейшим пороком развития. Об этом сообщили в телеграм-канале центра.

На 19 неделе беременности врачи нашли у плода аномалию, спустя 10 недель, провели повторное обследование пациентки и поставили диагноз ее малышу - левосторонняя диафрагмальная грыжа – сложное и опасная для жизни ребенка состояние.

- Это редкий врожденный порок развития, при котором внутренние органы брюшной полости проникают в грудную клетку через дефект диафрагмы, что приводит к дыхательной недостаточности, стойкой легочной гипертензии, гипоксии из-за недоразвития легких, а в тяжелых случаях такие дети демонстрируют крайне низкие показатели жизни в первые минуты их появления на свет - пояснили медики.

Врачи приняли решение провести кесарево на сроке 39 недель, а ребенку сразу после рождения - операцию по удалению врожденной диафрагмальной грыжи. Команда опытных специалистов успешно провела обе операции.

Сейчас малыш находится под присмотром специалистов, его жизни ничего не угрожает.