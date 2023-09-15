Фото: пресс-службы УМВД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовском районе полицейские спасли мужчину от необдуманного поступка. Он находился в районе малого моста через реку Окуневка, расположенного в поселке Излучинск. Его заметила начальник отдела по делам несовершеннолетних МОМВД России «Нижневартовский» Алена Пастухова ранним утром по дороге на службу.

Женщина подошла к нему и завела разговор, одновременно сообщив о случившемся в дежурную часть. Через время подоспел помощник оперативного дежурного отдела полиции №1 в Излучинске младший сержант полиции Максим Руденко. Полицейские поговорили с мужчиной и тем самым спасли 66-летнего мужчину от опасности. Его передали медработникам.