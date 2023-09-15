В Нижневартовске в районе храма благоверного князя Александра Невского обустроили пешеходную зону

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске на улице Маршала Жукова, в районе храма благоверного князя Александра Невского, завершено обустройство пешеходной зоны. Здесь отремонтировали тротуар, который стал шире прежнего и составляет около трех метров. В администрации города отметили, что сейчас завершается монтаж остановочного павильона.

- После окончания строительства храма встал вопрос благоустройства пешеходной зоны. Благоустроить территорию возле храма было совместным решением специалистов администрации города и депутатов Думы города после обращения жителей. Дорожку выполнили из тротуарной плитки, - рассказал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Дмитрий Кощенко отметил, что на территории уже есть подход для пешеходов к остановочному павильону. Зоны отдыха, где установлены скамейки, отделены от основной пешеходной части. Это поможет обслуживающей организации проще очищать тротуар от снега и сама пешеходная зона стала шире. Благоустройство выполнено в единой композиции с храмом.

Кроме того, на территории пешеходной зоны установили скамейки, урны. Подрядчик должен был завершить все работы до конца сентября, но выполнил их досрочно.