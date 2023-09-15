В Югре подросток получил травму, когда на большой скорости съехал с дороги в реку на велосипеде. Фото: архив КП

В Югре медики спасли подростка после падения с велосипеда. 15-летний парень не справился с управлением велосипеда и съехал на большой скорости с дороги в реку. Скорая помощь приехала на место через 16 минут. Команду медиков встретил тот самый парень, который и вызвал скорую.

- Сказал, идти недалеко, но оказалось совсем, не так. Вначале шли по лесу, потом вдоль реки, — рассказал фельдшер отделения СМП Урайской больницы Алексей Грахов.

По дороге юноша поделился, что в этом месте они катаются на велосипедах не в первый раз. Своего друга он смог вытащить и переодеть в сухую одежду, но самому двигаться у него не получилось.

- Парня мы обезболили и наложили на ногу шину. Исходя из сложившейся ситуации, решили везти пациента в приемно-диагностическое отделение стационара, не дожидаясь спасателей, — рассказал фельдшер.

Фельдшеры и водитель скорой попеременно несли молодого человека на носилках примерно 1 километр до машины. В больнице пострадавшему оказали необходимую помощь.