В Октябрьском районе завели уголовное дело на неблагополучных и пьющих родителей

Неблагополучные родители из Октябрьского района. Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре

Неблагополучные родители из Октябрьского района могут лишится родительских прав. Против них завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.

- С апреля 2021 года на учете в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России по Октябрьскому району состоит семейная пара, воспитывающая двоих малолетних детей. Неработающие родители систематически злоупотребляют алкоголем и ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию детей, за что не раз привлекались сотрудниками полиции к административной ответственности, - сообщили в полиции.

Накануне полицейские снова пришли к семье с проверкой. Оба родителя были пьяны, а в квартире царила антисанитария. Сотрудники ПДН вместе с комиссией по делам несовершеннолетних забрали 8 летнего и 4-летнего ребенка и передали на воспитание бабушке. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Неблагополучные родители будут наказаны по закону за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сейчас решается вопрос о лишении родительских прав.