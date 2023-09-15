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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 6:10

В Нижневартовске при ремонте кровли детского сада с высоты сорвался рабочий и погиб

Мужчина забрался на дерево, упал и получил травмы, от которых скончался в больнице
Виктория Терина
В Нижневартовске при ремонте кровли детского сада с высоты сорвался рабочий и погиб

В Нижневартовске при ремонте кровли детского сада с высоты сорвался рабочий и погиб

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске при ремонте кровли здания на территории детского сада с высоты сорвался рабочий. О случившемся в правоохранительные органы сообщили днем 14 сентября 2023 года.

Мужчина получил травмы, от которых скончался в больнице. Как сообщили в следственном комитете Югры, рабочий сорвался с дерева, на которое забрался, чтобы сбросить с него строительный мусор, упавший с крыши во время работ.

- Следственным отделом по Нижневартовску проводится процессуальная проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.