На трассе в Югре столкнулись две иномарки: пострадала женщина. Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре за сутки зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. На трассе столкнулись две автоледи, на 15 км автодороги «Сургут-Лянтор» в Сургутском районе, 39-летняя женщина, управляя «Nissan» не выбрала безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и столкнулся с автомобилем «Toyota», под управлением 48-летней женщины. В результате ДТП виновница происшествия получила травмы.

Фото: Госавтоинспекция Югры

Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 8 водителей с признаками опьянения. За выезд на встречку привлечено 120 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей.

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее при управлении транспортом и соблюдать правила дорожного движения.