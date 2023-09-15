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НовостиОбщество15 сентября 2023 4:10

В Югре 15 сентября потеплеет до +23 градусов

Жители региона могут успеть насладится теплой погодой перед осенним похолоданием
Виктория Терина
В Югре 15 сентября потеплеет до +23 градусов

В Югре 15 сентября потеплеет до +23 градусов

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Ночью столбик термометра покажет +1, +6 °С, а днем воздух прогреется до +18, +23 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем потеплеет до +21, +23 °С.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС:

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре