Фото: телеграм-канал главы Сургута Андрея Филатова

В Сургуте после капитального ремонта открылся музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова». Здание является единственным в Сургуте памятником архитектуры конца XIX века, который сохранился на своем историческом месте. Об открытии музея сообщил глава Сургута Андрей Филатов.

- Сегодня вместе с коллегами осмотрел выполненные работы. За лето отреставрировали фасады, оконные наличники и ставни, отремонтировали центральное крыльцо, обновили водосточную систему, - сообщил Андрей Филатов.

Музейный комплекс является частью исторического пешеходного маршрута проекта «Сургутский кремль», который свяжет место расположения первой Сургутской крепости с историческими объектами на территории 9 и 10 микрорайонов. Это будет подарком сургутянам к 430-летию со дня основания города. Весь проект рассчитан на три года, работы проводят по по графику.