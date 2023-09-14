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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 18:25

В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя без прав

Вартовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления
Виктория Терина
В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя без прав

В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя без прав

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя автомобиля марки «Лифан», который попался им на одной из улиц города в ночное время. Его остановили для проверки документов. 42-летний мужчина отказался На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель ответил отказом. Автоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортом, а иномарку поместили на штрафстоянку.

Оказалось, что вартовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.