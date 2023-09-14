В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя без прав Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске полицейские задержали нетрезвого водителя автомобиля марки «Лифан», который попался им на одной из улиц города в ночное время. Его остановили для проверки документов. 42-летний мужчина отказался На предложение пройти медицинское освидетельствование водитель ответил отказом. Автоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортом, а иномарку поместили на штрафстоянку.

Оказалось, что вартовчанин уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.