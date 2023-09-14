Фото: администрация Сургутского района

На туристической тропе «ЧелоВечность» в Сургутском районе может появиться кинотеатр. Этот вопрос обсудили во время встречи глава Сургутского района Андрей Трубецкой и директор научно-производственного центра «Барсова Гора» Елена Игнатьевская.

- На следующий год планируем инициативный проект с тремя большими локациями: кинотеатр, натурная реконструкция эпохи палеометалла с реконструкцией придомового пространства и палеонтологический раскоп с полноразмерной реконструкцией маленького мамонтенка, - рассказала Елена Игнатьевская.

К концу сентября подрядчики закончат укладку новых дорожек на территории туристической тропы, посадку растений и установку новых интересных объекты. А еще на тропе появились две смотровые площадки с двумя стационарными биноклями.

«Туристическая тропа «ЧелоВечность» будет расстилаться на 4 километрах и будет состоять из 46 исторических и природных локаций. Площадь застройки составит свыше 10 тысяч кв. м.