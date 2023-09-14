Фото: Депнедра и природных ресурсов Югры

Жители Югры минувшей ночью наблюдали северное сияние. Они поделились снимками в соцсетях. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры рассказали, что северное сияние в регионе - отнюдь не редкое явление. Оно возникает во взаимодействии магнитного поля и атмосферы планеты с частицами солнечного ветра, заряженными определенным образом.

Фото: Мария Гах-Филиппова

Фотографии от жителей Сургута, Нефтеюганска, Покачей, Ханты-Мансийского района не передают всей красоты этого явления.

Фото: Катерина Грошикова

Кстати, минувшей ночью не только жители Югры наблюдали северное сияние. Явление также смогли лицезреть на Ямале. Жители поделились снимками невероятного северного сияния в соцсетях. А северное сияние в Тюмени запечатлел местный фотограф.