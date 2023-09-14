Фото: департамент образования Нижневартовска

С нового учебного года в четырех детских садах Нижневартовска открылись пять младенческих групп для детей в возрасте от двух месяцев до года. Это детские сады: №10 «Белочка», №21 «Звездочка», №37 «Дружная семейка», №80 «Светлячок».

В департаменте образования администрации города рассказали, что группы для младенцев являются востребованными у родителей, которые обучаются в учреждениях высшего и среднего образования или работают, а также у родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, сады активно сотрудничают со специалистами Нижневартовской городской детской поликлиники. У каждой группы есть врач-педиатр, который каждое утро осматривает детей. Группы работают в режимах как сокращенного так и полного дня.

Детские сады настроены на развитие индивидуальных особенностей ребенка. В учреждениях есть необходимые развивающие пособия, игрушки, а также разработано меню. А педагоги и персонал имеют соответствующую квалификацию.