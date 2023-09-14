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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:43

В Ханты-Мансийке пройдет субботник по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны

16 сентября жители города могут присоединится к субботнику на территории кладбища «Южное»
Виктория Терина
Фото: администрация Ханты-Мансийска

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийке 16 сентября пройдет субботник по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Администрация города просит неравнодушных жителей присоединится. Начало в 10:00 на территории кладбища «Южное» .Весь необходимый инвентарь предоставит отдел экологии администрации города.

Как отметили в мэрии, на территории Ханты-Мансийска прошло уже 9 таких мероприятий. Восстановлено 228 мест захоронений участников Великой Отечественной войны. За время проведения субботников убрано около 300 кубометров мусора.