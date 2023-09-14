В Ханты-Мансийке пройдет субботник по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны

Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийке 16 сентября пройдет субботник по благоустройству мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Администрация города просит неравнодушных жителей присоединится. Начало в 10:00 на территории кладбища «Южное» .Весь необходимый инвентарь предоставит отдел экологии администрации города.

Как отметили в мэрии, на территории Ханты-Мансийска прошло уже 9 таких мероприятий. Восстановлено 228 мест захоронений участников Великой Отечественной войны. За время проведения субботников убрано около 300 кубометров мусора.