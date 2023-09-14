Следком Югры задержал мужчину, которые вел интимную переписку с детьми Фото: Татьяна Коркина

Югорские следователи задержали подозреваемого, который вел интимную переписку с несовершеннолетними. Его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности малолетних, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи рассказали, что мужчина переписывался с двумя детьми в одном из мессенджеров, зная о их возрасте. Войдя в доверие он вел с ними разговоры на тему интимной близости.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, спланированных и проведенных сотрудниками УМВД России по ХМАО – Югре во взаимодействии со следователями СКР по подозрению в совершении преступлений задержан житель Санкт-Петербурга, - сообщили в ведомтсве.

Мужчину привезли в Югру и предъявили обвинение по статье «насильственные действия, сексуального характера». До суда он будет находится под стражей.