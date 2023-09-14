Нефтепроводчики выпустили 21 тысячу мальков осетра в реку Томь

Фото: АО «Транснефть - Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 21 тысячу мальков осетра сибирского в реку Томь (Томская область). На эти цели предприятие затратило 2 млн рублей.

Отметим: осетр сибирский занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Мальков вырастили и выпустили в водоем по заказу предприятия сотрудники специализированного научно-производственного рыбоводного комплекса.

Кстати, средняя навеска мальков составила 33 грамма. Это является хорошим показателем для выживаемости рыбы в естественной среде.

До конца 2023 года нефтепроводчики выпустят еще свыше 49 тысяч единиц молоди данного вида осетра в реку Иртыш Обь-Иртышского рыбохозяйственного бассейна на территории Тюменской области. На эти цели компания направит около 5 млн рублей.