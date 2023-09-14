Из Югры в зону СВО отправятся специалисты по управлению беспилотниками

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В Сургуте продолжается реализация проекта «Северная Оса». Вчера еще одна группа участников получила удостоверения операторов БПЛА, сообщил глава города Андрей Филатов.

- Проект тестовый. Реализуем его в сотрудничестве с Сургутским учебным центром ДОСААФ, при поддержке правительства региона, губернатора Югры, неравнодушных горожан и предпринимательского сообщества, - прокомментировал управленец.

В рамках обучения участники освоили пилотное мастерство, научились решать тактические задачи по разведке и уничтожению сил противника, самостоятельно ремонтировать и собирать беспилотник в полевых условиях.

В ближайшие дни ребята направятся в зону специальной военной операции, где будут применять полученные навыки.

В проекте «Северная Оса» участвуют не только югорчане, но и представители других регионов, также пройти обучение могут и девушки.