Олимпийский чемпион Никита Нагорный откроет чемпионат в Сургутском районе

Фото: администрация Сургутского района

Олимпийский чемпион по спортивно гимнастике Никита Нагорный приедет в Барсово для открытия чемпионата УрФО по фиджитал-спорту. Об этом сообщили в администрации Сургутского района.

Соревнования начнутся уже в эту субботу, 16 сентября, и продлятся два дня. Площадкой для их проведения станет кибер-арена.

В рамках чемпионата спортсмены проявят себя в нескольких дисциплинах: ритм-стимулятор, футбольное и баскетбольное двоеборье на киберстимуляторах. Победители пройдут в финал первого в России чемпионата по фиджитал-спорту, который пройдет в Казани с 5 по 23 октября.

Напоминаем, что фиджитал-спорт был включен во Всероссийский реестр видов спорта только в начале этого года. А в Сургутском районе направление получило развитие еще в 2017 году.