В Югре задержали межрегионального наркокурьера с крупной партией синтетических наркотиков

В Югре полицейские задержали наркокурьера из Московской области. Фото: Татьяна Коркина

В Югре полицейские задержали наркокурьера из Московской области. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре, правоохранители вышли на след межрегионального наркокурьера и задержали его на въезде в Ханты-Мансийск.

Во время задержания выяснилось, что 36-летний наркокурьер привез в Югру крупную партию запрещенных веществ. Он показал место, где оставил закладку с наркотиком. Там нашли около 5 килограммов синтетического наркотика.

- Следователями ОМВД России по Советскому району заведено уголовное дело. На время расследования подозреваемый взят под стражу, - сообщает пресс-служба полиции.