Паста карбонара, ризотто, горячие бутерброды: в школах Сургута ввели 27 новых блюд

В школах Сургута ввели 27 новых блюд. Фото: администрация Сургута

В школах Сургута ввели 27 новых блюд, в их числе: паста карбонара, ризотто, горячие бутерброды, овощной салат в стиле «Греческий» и другие. Все эти блюда были введены по желанию детей. Об этом сообщили в администрации Сургута.

- При формировании нового меню учитывались рекомендации диетологов и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В соусах не используется термическая обработка, только печение, варка, паровая обработка. Снижено количество соли и сахара, - рассказали в администрации.

Фото: администрация Сургута

Кроме того, предусмотрено и разработано специализированное меню для учащихся, которым необходима диета: в связи с сахарным диабетом, болезнью Крона, целиакией и фенилкетонурией.