В Югорске автоинспектор доставил в роддом женщину, у которой неожиданно начались роды на дороге

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Югре госавтоинспектор помог роженице вовремя добраться до роддома. Об этом рассказали в Госавтоинспекции ХМАО-Югры.

Случилось это в Югорске на улице Арантурская дорожный полицейский заметил стоящую на дороге девушку, которая пыталась остановить проезжающие автомобили. Полицейский поинтересовался, не нужна ли ей помощь. Перепуганная женщина рассказала, что у нее неожиданно начались роды и ей срочно нужно в больницу.

Полицейский быстро сообщил по радиостанции в дежурную часть о произошедшем и аккуратно посадил роженицу в патрульный автомобиль и, включив световые и звуковые сигналы, отправился в роддом. Медики уже ждали девушку на пороге Югорской городской больницы. Время спустя на свет появился мальчик.